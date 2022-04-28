有機米已前進5縣市學校午餐 農糧署盼更多跟進

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農糧署今天表示，結合學校午餐採用國產3章1Q食材的業務推動，食用有機米獲5縣市響應，包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市及台北市，盼其他縣市跟進，藉此擴大有機米栽種面積。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code。

農委會日前宣布，5月起學校午餐補貼業者用3章1Q國產食材，每人每餐從新台幣6元調升至10元，偏鄉從10元變14元，並含老師在內，共183萬人受惠，每月水產至少吃1次，預算增幅75%。

農委會持續將國產優質農產透過補貼等措施導入學校午餐食材使用，藉此引導農業生產革新、永續。

農委會農糧署主秘陳啓榮接受中央社記者電訪表示，已有上述5縣市學校午餐響應食用有機米，其中宜蘭縣、台中市由農糧署補助有機米與慣行米價差的一半，另一半地方政府負擔。

台東縣則由行政院下的花東基金、花蓮縣由農糧署下的花東有機農業發展計畫相關預算支付有機米與慣行米價差全額；另台北市則是地方政府自付。

農糧署統計，扣除台北市，上述其他4縣市於民國110年已有18萬學童每週至少吃1餐國產有機米，共食用482公噸，且宜蘭縣已1週吃2餐，台中市則今年起增為2餐。

農糧署幕僚說明，花東為偏鄉，並側重有機農業發展，因此政府對價差給予全額補貼，其他縣市推動學校午餐食用有機米，則為中央、地方各負擔價差的一半。

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目前全國稻作1期作與2期作生產面積合計27萬公頃，農委會持續鼓勵轉作雜糧等進口替代作物，希望減至24萬公頃。而有機米栽種面積為3400公頃，農糧署表示，扣除其中宜蘭縣栽種388公頃的有機稻作為1年1期作，其他多是1年2期作；期望更多縣市響應學校午餐吃有機米，既可讓小朋友吃得安心，同時擴大有機米栽種。

另外，若將學校午餐食用有機蔬菜及有機米合計，農糧署指出，110年已有21縣（市）超過150萬位學童，每週用量231公噸；又截至今年3月止，全國有機驗證面積1萬2084公頃，占國內耕地面積2.19%，對照鄰近亞太國家，已名列前茅，但仍可持續提升。（編輯：陳仁華）1110428