中橫關原路段大規模崩塌 估5月11日搶通

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）中橫公路台8線117.4公里關原災害路段，26日清晨發生大規模崩塌，估計坍塌土方量達20萬立方公尺以上，導致道路中斷，工程單位連日搶修，目前以5月11日搶通開放通行為目標。

省道台8線117.4公里關原路段，3月27日至今因地震及山區降雨等影響後，不斷發生落石坍方，邊坡持續擴災抽坍，4月26日清晨崩塌規模高達220公尺，擴及稜線，影響路段長達200公尺，坍土方高約150公尺，估計坍土方量達20萬立方公尺以上。

公路總局第四區養護工程處今天發布訊息表示，轄屬太魯閣工務段迅速成立緊急應變小組於災點前350公尺處的路側隙地成立前進指揮所，調派人員、機械進場搶修。

經搶修團隊接連應用無人飛行載具（UAV）對災害路段進行空拍，並建立3D影像地表模型（DSM）了解災情。目前災況除災區有坍方土石堆積、既有明隧道遭坍方土石掩埋及東側上方邊坡持續有抽坍落石，極可能影響後續搶修進度。

此外，指標117.35公里上方坡面仍殘留大量下滑不穩定的岩楔必須清除，搶修團隊已動員機械於崩塌坡面開築便道，將由上而下清除；遭崩坍土石沖失的路基長達100公尺也必須重建，目前以5月11日搶通開放通行為目標。

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搶修團隊指出，災害路段地質以風化的板岩及變質砂岩為主，岩層相當破碎，26日大崩塌後岩楔仍持續崩落中，截至目前東端抽坍落石從未停止，所以暫時仍僅能於災區西端進行單側搶修，基於現場各種不利因素，後續並不排除因地質狀態及天候等不確定因素影響，如再發生擴災情形，將隨時滾動檢討搶修策略並調整搶通時間。

四工處表示，此次中橫公路關原段大規模崩坍災害道路阻斷，搶修期間實施遠、近端封閉道路，日間封閉114.6至126k關原（合歡派出所前）至神木路段；夜間封閉114.6至151.7k關原至洛韶路段，民眾暫時改繞行其他路線。（編輯：陳仁華）1110428