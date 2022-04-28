本土疫情破萬例 基層診所醫師投入居家照護方案

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北28日電）本土疫情破萬例，醫師公會全國聯合會理事長邱泰源今天表示，將帶領基層醫師全力投入社區防疫，含辦理輕症患者居家照護、催打疫苗到宅醫療及耳鼻喉科醫師社區採檢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情迅速升高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，各縣市陸續啟動居家照護方案，中華民國醫師公會全國聯合會參與照顧居家確診個案，促進輕重症病患分流照護，強化醫療效能，適度分擔急救責任醫院的壓力，減輕醫院急診負擔。

邱泰源說，現階段防疫重點是減災共存，醫療體系責無旁貸擔負重任，將持續提協助高長者疫苗覆蓋率、配合政府輕重症分流、強化醫療量能，提供中重症患者最妥善的照顧，持續啟動台灣軟實力，基層醫療院所投入居家醫療照護。 「病毒越近、我們越要冷靜。」

邱泰源也提到，急診塞爆是台灣常見的現象，如何建構以社區為主的分流分級照護體系一直是衛福部、政府致力完成的事，相信只要基層醫療啟動，相信類似問題可以很快紓解，民眾無需擔心。

至於未來由基層醫療提供口服藥物及快篩，邱泰源認為，從過去流感經驗，基層診所都可協助開處方，這是階段性的議題，無論藥物發展、快篩取得等，未來應該都能由基層直接監測、處理，相信相關制度很快落實。

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指揮中心自昨天起取消簡訊實聯制，媒體詢問，未來使用社交距離APP應如何疫調，陳時中表示，現階段不再公布足跡，實聯制已失去功能。重點疫調關注的是同住家人、同班同學、同工作場域，外圍接觸以社交距離APP補足，建議民眾趕快下載，社交距離APP截至昨天下載量為822萬人次。

另外，近日雙北地區及桃園確診數比較多，皆突破千人，但許多中南部地區每日新增確診僅有兩位數，對於這些縣市而言，不精準疫調衝擊恐怕更大，陳時中認為，現階段確診個案都已經達到一定數量，仍建議採取重點疫調，但地方可依據個別情形需求，不會禁止進一步了解調查。（編輯：陳清芳）1110428