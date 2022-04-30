隔離期間請陪產檢假？勞動部：不行

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）友善育兒環境，爸爸有7天的陪產檢及陪產假，近日有地方政府詢問，陪產檢及陪產假是否適用於個案隔離或檢疫時申請，勞動部近日表示，若為陪產假可以，但陪產檢假則不行。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，每日本土新增個案屢創新高，也有許多民眾因為是密切接觸者，被衛生單位匡列需要隔離或檢疫。

近日地方政府遇到一名特殊案例，是爸爸在居家隔離期間剛好遇到配偶生產，希望能請陪產假，但因地方政府不清楚是否適用，因此發函向勞動部詢問。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，陪產檢及陪產假是性別平等法所規定的，受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日，如果是以陪產檢名義申請，假別必須與產檢日同天，若是以陪產假名義請，則必須在配偶生產前後15天請。

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黃維琛表示，由於考量陪產檢假的立法定義，是要讓受僱者可以有陪著配偶去產檢的事實存在，而產檢又包含身體檢查或超音波檢查等項目，如果受僱者沒辦法親自陪伴配偶，就沒有陪產檢請假可能，因此如果受僱者在隔離或檢疫期間不能請陪產檢假。

不過，如果是陪產假，黃維琛說，當配偶有分娩事實，陪產仍有多種方式，包含視訊等，因此受僱者即使在配合防疫政策檢疫或隔離期間，仍可依規定申請陪產假。（編輯：李錫璋）1110430