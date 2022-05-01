天鈺基金會捐偏鄉童書 結合兒童醫療推早期閱讀

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）天鈺基金會捐贈新北等台灣各地偏鄉720本童書，透過醫師推廣永續環境觀念與提早發現發展遲緩兒童；由石碇區永定國小代表接受，提供孩子扭轉命運的鑰匙，及純淨永續地球。

台灣展臂閱讀協會今天表示，天鈺環境永續基金會4月28日舉辦「醫起播下永續種子」線上捐贈儀式，基金會董事長林永杰捐贈台北、新北、宜蘭、苗栗、新竹、彰化、南投、嘉義、高雄與屏東，29處地點720本永續童書，由新北市石碇區永定國小校長林雅芳代表受贈。

林永杰在新聞稿中表示，瞭解早期閱讀對兒童發展的重要性，他與有愛心、有創意者，發起跨地區合作推廣閱讀活動，並認同聯合國倡導的環境永續發展觀念，樂於支持年輕族群共同達成。

台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達告訴中央社記者，藉由每次的健兒門診，志工醫師宣導親子共讀與家庭教育的重要性，給予1本天下雜誌教育教基金會推薦，與聯合國永續（SDGs）觀念相關的童書，希望共讀增進親子關係，並早期發現有發展遲緩疑慮的孩童。

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陳宥達表示，台北醫學大學醫師在石碇區永安里、格頭里等地支援巡迴醫療，也在永定國小、和平國小等校園，透過醫療和教育體系推廣早期閱讀，希望有效傳達環境永續觀念，也發現需要早期療育的兒童，給孩子一把扭轉命運的鑰匙。

陳宥達說，免費提供系列的志工培訓的影音課程資源，由多名具豐富教學經驗、享譽盛名的專家學者擔任講師，以培養永續種子教師，共同前進偏鄉導讀教學，縮短弱勢家庭學習資源的落差。（編輯：陳仁華）1110501