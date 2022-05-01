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北北基大雨特報 中部以北入夜防15度低溫

2022/5/1 17:26（5/1 18:17 更新）
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氣象局表示，1日、2日兩天夜晚清晨，中部以北防攝氏15至17度低溫。圖為台北市行人。（中央社檔案照片）
氣象局表示，1日、2日兩天夜晚清晨，中部以北防攝氏15至17度低溫。圖為台北市行人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局表示，今晚及明天東北風增強，北北基可能有大雨發生；未來一週大致受南方雲系影響，全台有雨，明天水氣最多、逐日減少；今明兩天夜晚清晨，中部以北防攝氏15至17度低溫。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北風增強，今天至明天基隆北海岸及台北市山區可能有局部大雨發生，請注意。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，未來一週基本上都受南方雲系影響，全台都有降雨機會，以明天水氣最多，再來逐日減少。

葉致均提醒，明天東北季風影響，各地天氣較涼，南方雲系北移，各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪。

氣溫方面，葉致均表示，今明兩天的夜晚清晨，中部以北低溫約15至17度，其他各地約18至20度；明天白天北台灣高溫約20度、3日可回升到22至26度左右；預計4日東北季風減弱，北台灣高溫都在25度上，南台灣則有機會達到30度。

葉致均提到，原本各國模式預測的熱帶擾動，目前觀察其結構鬆散，要持續發展的機會不大，接下來這段期間暫時也沒有其他系統發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：張雅淨）1110501

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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