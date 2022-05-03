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快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
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北市護理師：快篩陽塞爆急診 癱瘓緊急醫療網

2022/5/3 13:44
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）COVID-19疫情延燒，儘管指揮中心昨天宣布5大舒緩急診篩檢人潮應變措施，北市聯醫工會今天指出，有急診護理師反映，快篩陽性的病人蜂擁而至塞爆急診，癱瘓了緊急醫療網。

為避免大量民眾前往醫院急診篩檢，影響重症醫療量能，中央流行疫情指揮中心昨天宣布5大措施，包含無症狀者須COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性才可做PCR、急救責任醫院開設防疫門診分流病人、地方政府增加開設社區篩檢站、醫院啟動應變機制，服務降載、鼓勵基層診所投入採檢服務等。

不過，台北市立聯合醫院企業工會今天在臉書發文表示，有急診護理師反映，隨著每天新增確診人數直線上升，快篩陽性的病人蜂擁而至、塞爆急診，導致重症病人的醫療照護品質大打折扣，癱瘓了緊急醫療網。

這名護理師呼籲，若快篩陽性的民眾沒有嚴重到需要緊急醫療，請不要因為恐慌、輕症就湧入急診，加速緊急醫療系統的崩盤，否則恐怕會導致腦中風、心肌梗塞、嚴重創傷等重症病人無人可救、無人可醫。

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聯醫工會指出，現在各個院區都有急診醫護因為確診、被隔離而人手短缺的問題，尤其中興、和平、仁愛院區最為嚴重，現在掛急診的病人又是平常的2倍，希望政府重視，並適時調整防疫政策。

台北市衛生局表示，由於各個醫院狀況不同，人力配置會由各醫院自行調整因應，但呼籲民眾遵照中央流行疫情指揮中心指示，沒症狀的不要去擠壓篩檢量能，快篩陽性再做PCR，將醫療資源留給真正需要的人。（編輯：李亨山）1110503

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