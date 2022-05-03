新北單日新增逼近萬例 社區篩檢站5/4再增4處

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新北市長侯友宜3日下午召開COVID-19疫情說明會表示，新北3日新增8278確診病例，目前居家照護執行中為2萬770人，居家隔離列管數4萬816人。中央社記者王鴻國攝 111年5月3日

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市今天新增確診8278例，眼看即將上萬例，新北市長侯友宜表示，明天再增4個社區篩檢站，無症狀者須快篩陽才驗PCR，確診住院患者也可經醫師評估轉集中檢疫中心或居家照護。

侯友宜今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，新北今天新增8278確診病例，目前居家照護執行中2萬770人，居家隔離列管數4萬816人，

侯友宜表示，新北確診數持續增加，仍未達到高峰，確診者居家照護及密切接觸者居家隔離的數量，也會持續增加，目前集中檢疫中心使用約4成，確診住院患者經評估可轉集中檢疫中心或居家照護，以保存醫療量能。

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）

明天新增林口湖南市民活動中心、中和積穗市民活動中心、三重正義市民活動中心、土城區中華路一段32號等4個社區篩檢站，使得新北社篩站總數達35處，預定自4日起依中央規定，對有症狀可提供篩檢服務，無症狀者需快篩陽性才可以採檢PCR。

新北65歲以上長輩第3劑施打率已7成以上，已達一定程度，侯友宜呼籲，目前居隔3+4（前3天居家隔離、後4天自主防疫）勢必要轉型，改為居家快篩加自主健康管理7天，讓新北先行，守好居家照護，執行居家快篩及自主健康管理，才可以降低中重症及死亡率。

另外，新北市今天起展開兒童疫苗校園接種作業，市府請家長注意學生如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。如果發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。（編輯：陳清芳）1110503