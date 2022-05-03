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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包46/265

美國疾管中心調升台灣疫情風險 不建議前來旅遊

2022/5/3 18:31（5/3 19:30 更新）
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美國疾病管制暨預防中心2日將台灣疫情風險等級從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」。圖為桃園機場入境旅客依照動線前往篩檢。（中央社檔案照片）
美國疾病管制暨預防中心2日將台灣疫情風險等級從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」。圖為桃園機場入境旅客依照動線前往篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）2日調整多個國家的疫情風險等級，包括將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊。

台灣近來疫情升溫，國內今天新增2萬3102例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，增加5名染疫病逝者，創今年單日新高。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在2日公布的最新旅遊風險評估當中，有5個地點移動至第二級，包括唯一被調升的台灣，以及被調降的墨西哥、伊朗、貝里斯和安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）。

報導指出，對於COVID-19疫情期間防疫表現向來良好，一直被列為第一級「低風險」的台灣而言，這不是個好消息。

報導稱，雖然台灣近2個月放寬部分旅遊限制，但CDC仍不建議前往休閒旅遊。

CDC最近調整旅遊風險評估系統，目前風險最高的為第三級，第二級為中度風險，第一級風險最低。第四級保留給特殊情況，在最新系統中，目前沒有目的地被列為第四級。

最後一個「未知」等級則是因為地點太過偏遠、太小，或正經歷動亂，所以沒有足夠數據以供判斷。

根據最新評估系統，第三級「高風險」的判斷依據是，過去28天內，每10萬人有超過100人染疫。第二級「中度風險」則是過去28天內，每10萬人有50至100人染疫。第一級「低風險」為過去28天內，每10萬人僅有49人以下染疫。

CDC監控的約235個地點中，有大約半數、超過110個旅遊目的地被列為第三級。

許多最受美國人歡迎的歐洲旅遊地點依舊停留在第三級，包括法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙和英國。

此外，巴西、加拿大、哥斯大黎加、馬來西亞、韓國和泰國也都是第三級。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110503

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