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基隆增1003例確診 專責病床擴充至191床

2022/5/4 18:16
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市今天新增1003例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，市府表示，專責病床從昨天的152床擴充到191床，目前已收治105床，還有86個空床數，空床率45%。

基隆市長林右昌今天因在議會備詢，基隆市政府因而取消線上防疫記者會，市府下午發布新聞稿表示，今天新增1003例COVID-19確診病例中，男性有482人、女性521人，年齡分布以45至54歲最多有176人，75歲以上長者有28人，65至74歲有79人，6歲以下則有61人。

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此外，專責病床總計有191床，目前已收治105床，還有86個空床數，基隆長庚醫院收治3名重症、2名中症和60名輕症，衛生福利部基隆醫院則收治4名中症和27名輕症，三軍總醫院基隆分院收治9名輕症。

至於校園停課部分，有1所高中職、1所國中、5所國小和7所幼兒園全校停課，預防性停課則有高中職、國中、國小各1所，部分停班的學校包括8所高中職、9所國中、20所國小和22所幼兒園，共計139班。（編輯：張雅淨）1110504

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