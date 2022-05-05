77萬劑BNT兒童疫苗12日抵台 拚5/20前開打

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衛福部長陳時中5日上午證實，77.76萬劑輝瑞BNT兒童疫苗預計11日自德國起飛，12日清晨6時運抵台灣。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北5日電）衛福部長陳時中今天上午證實，77.76萬劑輝瑞BNT兒童疫苗預計11日自德國起飛，12日清晨6時運抵台灣，食藥署預計將花7天檢驗，力拚20日前開打，近日將啟動第2波意願調查。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午赴立法院衛環委員會，針對COVID-19的藥物、快篩、居家照護等議題備質詢。

陳時中答詢過程中，一再鼓勵民眾踴躍接種疫苗，作為母親節禮物，並指出輝瑞BNT的兒童疫苗預計5月20日之前就會開打，近日將展開第2波意願調查。

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陳時中會中休息時間接受媒體聯訪時表示，首批合約內的輝瑞BNT兒童疫苗共77.76萬劑，預計將於5月11日自德國法蘭克福起飛，12日清晨6時許運抵桃園機場，疫苗配送航班剛剛才確定下來，便立刻向外界報告。

陳時中說，由於輝瑞BNT日前已送來2000劑兒童疫苗供食藥署先行檢驗，屆時77.76萬劑疫苗抵台，檢驗時間將從14天縮短為7天，因此將力拚5月20日前開打。（編輯：卞金峰）1110505