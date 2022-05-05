鄭文燦：確診未收到中央簡訊 可至衛生局網站填報

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天表示，希望中央配賦充足數量的快篩試劑；確診者如果沒有收到中央簡訊，可以到桃園衛生局網站填寫確診者調查表，由衛生局協助上傳資料、中央補發居隔書。

桃園市今天新增4872例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，目前區公所、桃園市政府教育局以及各學校，正在補送防疫關懷包，快篩的部分會先送。

鄭文燦表示，針對確診、居隔的師生，因為數量很大，採取的權宜措施就是先發快篩試劑，這部分教育局已經在最短的時間內完成。

鄭文燦說，現在市府的快篩試劑連同中央配給、地方緊急採購的，耗量都蠻大，前一輪增購的10萬劑已經全部用完。

鄭文燦表示，快篩試劑購買部分，桃園市有477家健保藥局採取實名制販售，快篩有使用效期，民眾不必囤積；由於北北基桃確診個案和居隔人數較多，呼籲中央可以用其他的多元通路提供快篩試劑，包括超商、量販店等。

鄭文燦表示，確診者在中央的自主回報疫調系統完成填報後，如果2天後沒有收到簡訊，可以到桃園市政府衛生局入口網站，填寫「桃園市COVID-19確診者調查表」，衛生局會協助把資料上傳到中央系統，由中央系統來補發確診者的居隔通知書。

特殊個案部分，鄭文燦表示，台灣表面黏著科技股份有限公司有33人確診，觀音生態科技公司有23人確診；以上兩家公司要做健康監測，以及分流用餐、辦公等，確診移工就地居隔，由衛生局督導落實。

針對有民眾反應多家電子廠沒有落實接觸者居隔、快篩等，鄭文燦表示，衛生局會跟勞動局進行查察、輔導。（編輯：張銘坤）1110505