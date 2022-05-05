孕婦手冊有錯誤資訊 立委民團籲改版修正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北5日電）民進黨立委范雲與民間團體今天質疑，衛生福利部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」有若干錯誤資訊、刻板印象，呼籲改版修正，提供孕婦及其伴侶家人支持，而非造成恐慌與恐懼。

范雲於立法院舉辦「孕婦是人、不是生產機器，媽媽要支持、不要恐懼」記者會，邀請生育改革行動聯盟、勵馨基金會，以及幾位婦產科醫師和新手媽媽與會，共同針對孕婦手冊提出改版修正的訴求，希望能夠以使用者需求為中心進行改版。

記者會上，范雲表示，每位孕婦在懷孕8週時，都會收到衛福部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」，手冊本應增強孕婦在懷孕過程的知識與能力，結果竟有若干錯誤資訊、刻板印象，彷彿是用醫學包裝的「現代版懷孕民俗禁忌」。

她指出，社會對於「媽媽」角色有許多期待，也常常造成壓力，但對孕婦各種看似關心實則限制的建議，例如不能染燙髮、不能泡溫泉、不要搬重物，甚至指手畫腳，讓孕婦承受壓力又無所適從，這些建議甚至就出現在政府發的孕婦手冊內。

范雲呼籲，由政府帶頭改變這個錯誤風氣，就從孕婦手冊全面改版開始，以正確資訊消除流傳民間的刻板印象與假消息，成為媽媽的支持、而不是恐慌的來源。

婦產科烏烏醫師表示，現行手冊對孕婦有許多生活限制，卻含糊不清、前後矛盾、甚至缺乏根據。事實上，日本溫泉法早有修訂可以泡溫泉；美國婦產科醫學也申明孕婦可以染燙頭髮；孕期重量訓練只要姿勢正確，對孕婦健康更是有利無害。

去年成為媽媽的眼球中央電視台製作人動眼神經與會分享自身經驗說，孕婦手冊對許多媽媽來說，是具有權威性的認證物品。孕婦手冊應該以專業背書，讓孕婦和長輩溝通，不用受網路真假難辨的資料困擾；說明產檢內容，讓孕婦理解抽血數據的意義，減少不必要檢測；且設想孕期各階段的可能狀況、提供實用資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

生育改革行動聯盟理事長諶淑婷指出，根據聯盟去年進行的調查，多數使用過孕婦手冊的女性都認為其「產前參考價值低、產後也不可能再閱讀」。她建議，政府發行的手冊，應給予爸媽足夠教育、資訊及支持鼓勵，減少生產與育兒的焦慮。

范雲等人呼籲改版修正孕婦手冊，應提供正確資訊，具備更完整的產前教育，包括多元生產方式選擇、伴侶角色、育兒知能、親職準備等，詳列各種可能狀況例如流產、早產、年輕媽媽或高齡產婦等，所需的多元關懷內容及支持資源。（編輯：翟思嘉）1110505