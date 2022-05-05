台鐵罕見尚未發布端午疏運計畫 理由是運量太低

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）6月3日至5日是端午連假，但台鐵罕見至今仍未發布相關疏運計畫，理由是最近運量太低。針對台灣鐵路工會已正式發起端午節不加班活動，台鐵仍將與工會協商，盼縮減歧異。

台鐵高鐵公司5月3日已公布今年端午連假疏運計畫，6月2日至6日為疏運期，加開39班次列車，今天凌晨起開放訂購車票。

台鐵罕見至今仍未發布端午疏運計畫，而民眾今天起已可訂購6月3日端午節當天的車票。

台鐵運務單位的回應是，最近因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，運量都很低，大約才2、3成，將視實際情況再公布端午疏運計畫。

台鐵今天與台灣鐵路工會針對公司化的溝通無交集，工會已正式發起端午節不加班活動，至於是否會像5月1日一樣，所有表定列車都停駛，要看有多少員工簽署不加班聲明。

台鐵發布新聞稿，今天與工會舉行「台鐵轉型改革溝通協商第5次會議」，雙方就台鐵安全、債務、資產、政策虧損、維修費用、員工權益、未來互信和溝通機制交換意見，將盡速統整工會的意見，希望進一步縮減差異，並在立法院朝野協商前，能有初步的協議。

立法院交通委員會4月21日審查攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，但包含台鐵工會在意的短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文，均未獲得共識，將保留朝野協商，執政黨希望5月底前完成三讀。（編輯：管中維）1110505