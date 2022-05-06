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COVID-19疫情整理包4/267

台北101連3天點燈 感謝防疫英雄守護全民健康

2022/5/6 16:58（5/6 22:40 更新）
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台北101將連續3天點燈打字，感謝防疫、醫護英雄全年無休對抗疫情，努力守護國人健康，願全民平安度過疫情。（台北101提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月6日
台北101將連續3天點燈打字，感謝防疫、醫護英雄全年無休對抗疫情，努力守護國人健康，願全民平安度過疫情。（台北101提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月6日
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（中央社記者曾智怡台北6日電）近期國內COVID-19疫情升溫，確診數持續創高，台北101今天晚間起將連續3天點燈打字，感謝防疫、醫護英雄全年無休對抗疫情，努力守護民眾健康，願全民平安度過疫情。

國內疫情延燒，今天新增3萬6168例本土病例，創疫情以來新高。台北101表示，為感謝防疫單位、醫護人員無怨無悔、夜以繼日協助民眾克服疫情、守護健康，將自晚間6時30分起，連續3天晚上點燈打字。

點燈內容包含「感謝全國防疫英雄 全年無休 任勞任怨 克服疫情」、「感謝全國醫護英雄 日以繼夜 辛勤努力 守護全民健康」、「感謝全民團結抗疫 祝禱健康平安 平安共度疫情」、「全民加油」、「台灣加油」。（編輯：蘇志宗）1110506

（台北101提供）
（台北101提供）
（台北101提供）
（台北101提供）
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