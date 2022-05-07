竹縣11家診所加入公費採檢行列

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）新竹縣今年新增788例確診，其中有658人無症狀。新竹縣政府表示，轄內有11家基層診所加入公費PCR行列，民眾若快篩陽性或有呼吸道症狀，可預約採檢。

新竹縣政府發布新聞稿表示，今天竹縣新增788例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，424名男性、364名女性，年齡分布於0到88歲，以18至64歲青壯年為主，其中有658人無症狀，感染者較大宗為職場、移工宿舍及校園群聚案。

新竹縣衛生局於稿中表示，為照顧偏鄉地區居民，北埔鄉、尖石鄉、寶山鄉衛生所今日開賣快篩試劑。

此外，新竹縣有11家基層診所加入公費PCR（核酸採檢）服務行列，民眾若快篩陽性，或自覺有呼吸道症狀，除了社區篩檢站，可向診所預約再前往檢查，合作診所名單可上「新竹縣政府衛生局-防疫專區」查詢。

新竹縣衛生局指出，新竹縣的免費社區篩檢站，每天上午9時至12時在竹北市新仁醫院急診室外設立，以及每天下午6時至晚間9時於竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外，以及台北榮總新竹分院急診室外服務。（編輯：張銘坤）1110507