母親節飯店餐廳訂位仍達7成 外帶餐點成長

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（中央社記者余曉涵台北7日電）明天就是母親節，雖然本土COVID-19疫情升溫，但飯店餐廳的訂位仍達到7成，住房跟餐飲僅零星民眾取消，不過業者也觀察到外帶市場增加，多了4成左右。

近期本土COVID-19疫情升溫，但沒有大幅影響民眾外出慶祝母親節的意願，根據飯店業者觀察，餐廳跟住宿都只有零星民眾取消。

台北晶華酒店表示，疫情影響後立即啟動安心防疫措施，雖有零星的取消狀況，但包廂已經全滿，餐廳訂位大約7成左右，同時持續強化晶華美食到你家的平台服務，推出5款不同菜系的套餐及4款蛋糕，目前的銷量約400套，業績佔比超過7成。

台北晶華酒店說，週末的住房受到疫情升溫影響，有零星取消，約1成左右。

六福旅遊集團表示，以六福萬怡酒店為例，這週住房率減少15%，週六、日平均約50%，訂位減少約20%，業績相較去年減少約15%。

六福旅遊集團說，餐飲加強推廣外帶外送料理，並透過異業合作加碼用餐贈品和抽獎活動。住房推出抽獎活動，預計提升5月整體住房10%。

北投大地酒店指出，受到疫情影響，來客數減少僅1成，不過當中有不少民眾都改為外帶餐點，選擇外帶增加約4成。

北投大地酒店說，因應疫情，5月也推出「食在FUN心」一泊二食住房專案，讓旅客可以直接在房內用餐，館內3間餐廳來客數均降載至50%，每桌間距拉大至1.5公尺以上，多以包廂或梅花座的方式供餐。

雲朗觀光集團也說，客人並無明顯退訂住宿與餐飲，但母親節餐飲有較以往延遲預定的狀況，外帶也成為趨勢，日前開賣的母親節中式極品海陸分享餐更是熱銷200組。

餐廳部分，不少業者今年因應疫情也主攻外帶市場，瓦城泰統集團旗下瓦城泰式料理推出外帶、外送限定套餐；饗賓餐旅集團旗下7大品牌也推出各式外帶套餐，菜色規格堪比年菜等級。（編輯：唐聲揚）1110507