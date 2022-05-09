四大超商開賣快篩試劑 萊爾富上午賣7成

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（中央社記者謝方娪台北9日電）四大超商今天上午10時起同步開賣亞培家用快篩試劑單入，每劑新台幣180元，每人限購1劑，售完為止；超商業者表示，上午部分門市出現排隊人潮，萊爾富統計至中午12時銷售已近7成。

為讓民眾更便利購得快篩試劑，在經濟部協調下，四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）今天上午同步開賣快篩試劑，採單劑裝、每人限購1劑，每劑價格定為180元，販售區域以染疫風險較高的北北基桃為主。

萊爾富表示，稍早有部分門市出現排隊人潮，截至中午12時銷售近7成；有家用快篩需求的民眾，即日起都可至萊爾富北北基桃逾700家有藥商執照許可門市購買，每日每店限量50劑「亞培家用快篩試劑單入」，售完為止。

針對快篩試劑販售最新狀況，統一超商表示，配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。

零售通路方面，全聯福利中心今天上午10時起在北北基桃具有藥商執照許可的383家門市陸續開賣亞培家用快篩試劑單入，售價同為180元，每店限量開賣50組，每人限購1組，售完為止；康是美則在210間門市開賣。

屈臣氏全台門市今天上架1.4萬份亞培家用COVID-19抗原檢測套組，降價為1份180元，每人限購一組，各門市依營業時間與實際到貨時間販售。

零售通路業者觀察，目前購買快篩據點增加許多，民眾選擇也變多，因此比較沒有出現搶買狀況。（編輯：楊蘭軒）1110509