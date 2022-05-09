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消保處查核市售住宅租賃契約書 3成門市陳列舊版

2022/5/9 14:18
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（中央社記者張雄風台北9日電）消保處今天說，經查書店、四大超商及生活百貨等陳列的住宅（房屋）租賃契約書，約3成仍為舊版，可能會有押金過高、轉嫁稅捐等問題，提醒承租人選擇正確銷售通路購買新版契約。

行政院消費者保護處日前會同內政部地政司及各地方政府地政局（處）進行住宅（房屋）租賃契約書進行專案查核，並在今天公布結果。共計查核120家門市，含書店及生活百貨80家、四大超商40家。

查核結果發現，120家中有38家陳列舊版契約，比率為31.7%；共計陳列286份契約，其中83份為舊版契約，比率為29%。消保處已要求各銷售通路，下架舊版契約，以維護租屋市場秩序。

消保處進一步指出，四大超商、墊腳石圖書文化廣場、金石堂書店、金興發生活百貨、久大文具等連鎖通路完全陳列新版契約。

陳列舊版契約最多者為101文具天堂，查核9家門市，其中7家陳列舊版契約，38份契約中，舊版契約數為21份；其次為金玉堂文具批發廣場，查核11家門市，其中6家陳列舊版契約，43份契約中，舊版契約數為20份。

消保處指出，有消費者反映，市售住宅（房屋）租賃契約書內容與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定有所未合，更有部分契約條款嚴重侵害承租人權益。

消保處舉例，舊版契約存在「押金上限及返還時點不明確」、「不當轉嫁稅捐」、「加重承租人違約責任」等不利條款，倘貿然簽約，恐對自身權益有所損害。

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消保處呼籲印製業者及銷售通路業者，在成本及獲利考量外，應注意企業形象並肩負社會責任，主動「回收」及「下架」舊版契約，並印製、陳列新版契約，以維護整體租屋市場秩序，並保障租賃雙方權益。

消保處提醒承租人，選擇正確銷售通路購買新版契約，並自備新版契約與出租人簽約；租賃契約倘由出租人提供，應逐點核對契約內容是否與應記載及不得記載事項規定相同；倘出租人提供不合規定的舊版契約，應拒絕簽約，並可檢附事證向主管機關提出檢舉。（編輯：管中維）1110509

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