確診續增逾萬例 新北開設老人兒童醫療優先通道

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新北市長侯友宜8日表示，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1萬4179人，累計居家隔離人數為1萬1476人、居家照護5萬6972人。中央社記者王鴻國攝 111年5月9日

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北9日電）新北市近來天天增加逾萬例確診，新北市府今天表示，除了增設2核心醫院強化居家照護，為讓老人及小孩獲優先醫療，在5家醫院開長者通道及8家醫院開設兒科優先通道。

新北市長侯友宜今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，新北自5月4日以來每天新增逾萬例，今天新增確診1萬4179人，累計居家隔離人數1萬1476人、居家照護5萬6972人。

他表示，今天確診人數因為假日關係有微幅下降，相信後續確診數還是會繼續往上走，在確診大量增加，目前輕症或無症狀確診者居家照護人數及解隔2萬多人，已達8萬多人，會繼續執行居家照護以保有醫療量能。

為照顧居家照護的民眾，侯友宜宣布續增永和耕莘醫院、衛生福利部台北醫院做核心醫院，使得居家照護的醫療量能達到12家核心醫院及620家基層診所，預估未來會新增更多居家照護者，新北將會繼續擴大量能。

（新北市政府提供）

他表示，為提供確診醫療，共有17家開立急門診，快篩陽且有症狀者到防疫急門診，由醫師戶外診療、領藥；另在5家醫院開設80歲以上長者優先通道，還有8家醫院開設兒科優先通道，讓老人及小孩能得到最優先的醫療保護。

目前新北COVID-19防疫急門診共有17家醫院提供，分別是：亞東、淡水馬偕、雙和、慈濟、新店耕莘、土城醫院、永和耕莘、樂生醫院、金山醫院、瑞芳礦工、衛福部台北醫院、新北聯醫、輔大、汐止國泰、樹林仁愛、恩主公、新泰。

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另外，慈濟、淡水馬偕、新北聯醫、樹林仁愛、土城醫院等5家醫院設有80歲以上長者優先通道；亞東、衛福部台北醫院、新北聯醫、淡水馬偕、土城醫院、永和耕莘、新店耕莘、雙和等8家醫院設有兒科優先通道。

媒體提問是否有打電話給衛福部長陳時中反映快篩試劑不足的問題，侯友宜表示，很早就跟陳時中通過電話，在總統說話後，今天就陸續鋪貨上架，希望量越多越好，讓市民在快篩試劑能方便買得到、價格便宜，才是市府最在乎的事。（編輯：陳清芳）1110509

（新北市政府提供）