4大超商開賣快篩試劑首日 至下午陸續完售

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北9日電）4大超商今天上午10時同步開賣亞培快篩試劑，每人限購1劑，萊爾富今天下午3時全部完售，統一超商、OKmart則在下午至傍晚左右有門市陸續完售。

根據中央社記者實際電訪詢問，截至今天晚間6時左右，統一超商在台北市大安區的喜悅門市、台北車站附近的千翔門市、新北市淡水區的武強門市都已售完，基隆市仁愛區的新華成門市也銷售完畢。

為讓民眾更便利購得快篩試劑，在經濟部協調下，4大超商（統一、全家、萊爾富、OK）今天上午同步開賣快篩試劑，採單劑裝、每人限購1劑，每劑價格定為新台幣180元，販售區域以染疫風險較高的北北基桃為主。

OKmart分析，亞培快篩試劑今天上午開賣，前一天詢問者多，實際購買人潮在中午午休、下班時段出現，顯示購買者為便利商店主流消費群眾；觀察今天門市銷售，單店最快完售門市為開賣15分鐘內，整體銷售截至今天5時前接近完售。

OKmart北北基桃共410間領有藥師執照的門市開賣亞培快篩試劑，採現場排隊，每日配量依各門市為主；OKmart指出，全台830間門市會員Line群組持續提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」一盒2入400元及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」一入200元，採會員預購、免排隊、到店通知、依序取貨，降低接觸風險。

針對今天快篩試劑販售最新狀況，統一超商表示，配合政府便民防疫，每天可銷售配額至售完為止，商品最新銷售情形以門市現貨為主，消費者可自行選購，有相關需求可向門市或客服尋求進一步協助。

全家便利商店表示，因銷售狀況各店不一，為方便消費者購買快篩試劑，已將政府供應的亞培快篩試劑放入全家App防疫地圖，防疫地圖每半小時更新一次，民眾可透過防疫地圖查詢數量，不過實際供貨數量仍以店舖現場銷售狀況為主。

萊爾富則在上午就已陸續出現排隊人潮，統計至中午12時銷售已近7成，並在下午3時全部完售。（編輯：林克倫）1110509