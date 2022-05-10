愛買開賣第二批長興家用快篩 每人限購2盒

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（中央社記者曾智怡台北10日電）近期國內COVID-19疫情急速升溫，民眾搶快篩，愛買今天表示，第二批長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組，今天起於全台15家門市陸續開賣，每盒售價180元，每人限購2盒，建議事先詢問門市以免撲空。

為讓民眾更便利購得快篩試劑，在經濟部協調下，四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）和四大零售通路（全聯、美聯社、屈臣氏、康是美），由領有醫療器材販賣業執照的7366家門市販售快篩試劑，未來將每日配送40萬劑至門市，讓急用的民眾有更多管道購買。

每日配送的劑型為亞培公司進口的快篩試劑單劑包裝，每人限購1劑，每劑價格定為180元，販售區域以染疫風險較高的北北基桃為主。

除政府協調快篩，家樂福、愛買等量販均有其他品牌快篩供消費者選購。

愛買今天宣布，近期第二批家用快篩試劑到貨，今天起於全台15家分店陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店數量有限，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。

愛買提醒，由於各門市到貨時間不同，建議撥打電話至門市或加入分店line社群詢問開賣時間。

家樂福家用快篩品牌包含福爾威創抗原快篩1入及5入、羅氏快篩5入，全台48家門市皆有販售；捷保定新冠抗原快篩試劑2入組，全台35間配合信東藥局的門市販售，今天會到貨800盒，2入380元，一人限購2盒。（編輯：翟思嘉）1110510