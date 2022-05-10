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調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見
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防勞資爭議加劇 勞動部要派專家入廠調處

2022/5/10 15:38（5/10 15:40 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞資爭議剛發生時，透過調處或許能讓爭議落幕。勞動部今天表示，未來公營、公用或恐影響公眾生活的事業若發生重大勞資爭議，將在初期就指派專家入廠，避免爭議加劇。

過去華航、長榮罷工及近期台鐵工會勞資爭議屢屢躍上新聞版面，為在勞資爭議發生初期輔導勞資雙方溝通、穩定關係，勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動關係司司長王厚偉在會中表示，已修正相關法規，將與地方政府合作，在事業單位內部發生重大勞資爭議初期就指派專家入廠。

勞動關係司爭議科科長金士平表示，未來包含三種情況的事業單位發生重大勞資爭議時，地方政府可以指派專業人員協助勞雇雙方就爭議訴求調處，包含公營、公用及交通事業或具有危險性、特殊性行業的勞資爭議有影響公眾生活或造成公共危險之虞，事業單位擴及到關係企業或有急速發展、擴大進而影響到社會秩序之虞，以及經勞動部指定應協助協處的勞資爭議案件。

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金士平表示，當勞動部掌握到重大勞資爭議發生時，或者是地方政府認為轄區內有類似情況時，就必須派專家入廠調處，其中專家名單將由地方政府提報，並報經勞動部同意才行。

金士平說，過去法規僅規範在事業單位發生大量解僱時可以有專家入廠，修法後可在勞資爭議初期就請專家協助、可望減少勞資爭議擴大，勞動部未來也將整合專家名單，讓各地方政府擁有統一的專家名冊，以利指派專家入廠。（編輯：管中維）1110510

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