教師請防疫假 全教產盼與學生一樣放寬

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（中央社記者陳至中台北11日電）國高中以座位「九宮格」匡列防疫假引發爭議，教育部10日發函請各校從寬認定。全國教育產業總工會今天呼籲，教師與學生相處有時比同住家人還長，應一視同仁地放寬。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部8日起調整停課標準，國高中不再全班停課，改採確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假，連日來引發許多討論。台灣青年民主協會日前便發起連署，呼籲從寬認定，很快就獲得上千人響應。

對此，教育部昨天發函指出，學生家長基於防疫目的為子女請防疫假，請學校「從寬認定」，且不應強制要求提供證明文件，不納入出缺席，不扣減學業評量成績。

全國教育產業總工會（全教產）今天發出新聞稿呼籲，教師的「防疫假」也一併放寬。尤其是各班導師一天與學生相處至少8小時，可能比同住家人時間還長，午餐時間經常與學生一起吃飯，應視同密切接觸者。

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全教產也提到，以「九宮格」來說，確診學生的座位如果是在最前排，教師就應屬密切接觸。教育單位不該把教師當成「超人」，師生請防疫假的標準應一致。

教育部昨天透過文字說明，教師若與確診個案在「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上的課程或社團，教師也可請3天「防疫假」停止到校。對於全教產今天新聞稿的呼籲，目前暫未有進一步說明。（編輯：張芷瑄）1110511