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張老師基金會推線上直播 疫情期間教心情減災

2022/5/11 14:41
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（中央社記者許秩維台北11日電）為避免民眾在疫情期間心情焦躁惶恐，「張老師」基金會自5月13日起，每週五在Youtube「張老師」文化頻道推出線上直播，協助民眾對防疫做出最佳心理應變。

「張老師」基金會今天發布新聞稿指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，「張老師」1980輔導專線來電量也日增，在50通與疫情有關的求助來電中，至少4通為確診者；來電者中更有70%感到情緒焦慮，擔心自己及親人染疫、與同住確診家人的互動等。

針對民眾在疫情期間的心理健康服務需求，「張老師」基金會自5月13日起，每週五在Youtube「張老師」文化頻道推出安心下午茶線上直播，將陸續邀請全國逾百名心理師及「張老師」文化的作者，提倡「心先安好」行動，協助民眾對防疫做出最佳心理應變。

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「張老師」安心下午茶線上直播首場節目將在5月13日下午3時登場，主題為「確診的驚嚇和驚喜」，邀請3名康復確診者及3名解隔密切接觸者分享居家隔離期間的心情，之後也將推出「職場主管如何處理事情時也要處理心情」等議題，有助民眾返回職場工作。

「張老師」基金會也呼籲，在疫情期間，民眾除了做好個人防疫措施，也要學習「心情減災」，把自己的心情照顧好，才能做出最佳的應變防疫行動，不要為還沒發生的問題提早擔憂，更別讓情緒糾結於還沒發生的未來，學習與病毒共存的防疫新生活，才能有助於安撫不安的心。（編輯：張芷瑄）1110511

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