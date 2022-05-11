確診分流、居家照護、及早用藥一條龍 新北試辦

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新北市長侯友宜11日表示，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫者實施快篩陽通報，其步驟為自行快篩陽性後，於判讀陽性的檢測卡匣或檢測片寫上姓名及檢測日期，與健保卡放在一起拍照，提供給視訊看診醫師。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月11日

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北11日電）新北市府表示，亞東、台北慈濟、新店耕莘、新北聯醫等4家醫院，今天啟動試辦居家照護快速銜接計畫，只要PCR確診陽性，立即健康評估與分流，使居家照護後可以及早用藥。

新北市長侯友宜今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會表示，新北市今天的確診人數為1萬9620人，居家照護人數執行中為7萬3844人，居家隔離列管數1萬8310人。

他宣布，今天起，板橋亞東、台北慈濟、新店耕莘、新北市立聯合醫院等4家醫院，今天啟動居家照護快速銜接接計畫，只要在社區篩檢站、醫院或醫院防疫急門診篩檢的民眾，病毒核酸檢驗PCR確認為陽性，就啟動將確診病患評估、分流作業。

衛生局長陳潤秋說，銜接計畫可縮短流程，讓確診者及早用藥。之前醫院確認為PCR陽性後，需通報中央流行疫情指揮中心、再等待中央核定為確診個案，並下放資料給縣市衛生局後，才由衛生局統一分案給醫院，後續的評估與分流。

她說，如今，醫院提早評估流程，可縮短行政作業的時間，不讓民眾枯等，並及早看診。醫院仍需要循原有流程通報中央以利列管個案；試辦期間將評估跨區域、跨縣市的篩檢病患，分流居家照護時會遇到的問題。

衛生局說，經分流為居家照護者，65歲以上民眾還可優先視訊看診、評估給藥，並由核心醫院釋出處方箋給核心藥局，及早配送抗病毒用藥，以免枯等不到確診通知，無法看診用藥。另外，對80歲以上的確診者也加強關懷。

衛生局說，5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，實施快篩陽通報，其步驟為自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日期，與健保卡放在一起拍照；並向核心醫院、診所、衛生所預約遠距醫療或視訊診療，在門診時將照片上傳，配合於醫師視訊評估時，出示讀陽性的檢測卡匣（檢測片）。（編輯：陳清芳）1110511