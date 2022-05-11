視察部基兒童快速看診 林右昌：分流動線順暢

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆兒童獨立看診快速通道服務9日上路，市長林右昌今天到衛福部基隆醫院視察表示，院方已整備好兒童快速通道與成人看診分流，動線也調整更順暢，請大家多給醫護支持和鼓勵。

林右昌接受媒體訪問表示，衛生福利部基隆醫院已整備好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童快速通道與成人看診分流，現場有小兒科醫師在急診區24小時駐診服務兒童，昨天有120名、今天則有70多名兒童到院看診。

除動線調整更順暢外，由於一名兒童看診會有好幾名家長陪同，院方也調整讓等待區更為寬敞。至於快篩陽性篩檢部分，則已分流到另一個區域，將確診者與非確診者的動線區隔開來，急診室門口才不會人滿為患，影響急診患者的治療效率。

林右昌表示，兒童看診快速通道是加速分流與診療過程，還是要排隊看診，現在確診兒童越來越多，衛福部基隆醫院小兒科醫師會24小時服務孩子，醫師診療的心都是一樣的，病患到急診室都會提供相關救治，請大家給予醫護更多支持，一起共度疫情。

陪同視察的基隆醫院院長林慶豐指出，家長若發現孩子快篩陽性，可到院掛號急診先檢傷分類，孩子可在等待區等待，並由兒科醫師協助採檢問診待PCR核酸檢測結果，如果是中重症，則安排到住院區塊等候分艙分流，由救護車接送到專責病房，由專責醫師照顧。（編輯：李錫璋）1110511