花蓮招考國文師卻考英文 潘文忠：誤解雙語政策

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（中央社記者陳至中台北12日電）花蓮縣教育處近日公告國中教師甄試簡章，招考國文等類科要考英語，引起熱議。教育部長潘文忠今天在立法院答詢說，這樣的作法誤解了雙語政策，已發函22縣市提醒。

花蓮縣111學年度國中教甄簡章日前公告，國文、數學等8個類科，筆試只考教育專業及英語，各占50%，引起外界議論。全國教育產業總工會投書媒體，認為雙語教育使部分縣市方針亂了套。

潘文忠到立法院教育及文化委員會做雙語教育專題報告，民主進步黨籍立委范雲質詢時提到花蓮縣教師甄試的狀況，教育部應加強督導，避免傷害教師權益、學生受教權。

對此，潘文忠表示，花蓮縣教甄的作法誤解了雙語政策，國民及學前教育暑已於昨天正式行文各縣市，提醒甄選教師時仍要注重各領域專業，執行政策時不能有偏差。

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范雲期盼教育部要求花蓮縣更改簡章，改善太過重視英語的問題，並以「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」第11條辦理教甄違失，將相關人員移送法辦。

潘文忠認為，花蓮縣教甄的簡章已公告、報名已完成，如果再更改，可能影響考生權益。上述作業要點中指的「違失」，則是指人謀不臧等狀況，花蓮縣則是屬理念的問題，但他承諾會提出檢討報告。（編輯：管中維）1110512