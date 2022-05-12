懷孕33週確診婦疑有敗血症 高雄榮總提早剖腹產

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高雄榮總12日為一名懷孕33週且疑似敗血症的確診孕婦進行剖腹產，新生兒PCR檢測為陰性，但因早產狀況尚不穩定，醫護人員密切觀察中。（高雄榮總提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄榮總今天為一名確診COVID-19，懷孕33週且有胸悶、心臟痛、發燒及疑似敗血症等情況的婦人剖腹產。小孩PCR陰性，但因是早產，醫護持續密切觀察中。

高雄榮民總醫院今天新聞稿指出，這名產婦的兒子所就讀幼稚園有同學確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），兒子一開始快篩陰性，開始居家隔離後出現發燒症狀，後來PCR採檢，發現產婦及家中3人皆為陽性。

因產婦陸續出現胸痛、胸悶、心臟痛、喉嚨痛、微喘、發燒等情，且沒有接種疫苗，在其他醫院產檢時，又一直有宮縮及胎動減少情形，經建議轉入高雄榮總急診收治。

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高雄榮總檢查發現，這名確診產婦出現疑似敗血症狀況，醫療團隊評估後決定在今天上午9時23分，於負壓隔離病房專屬手術室替目前懷孕33週的婦人剖腹產。新生兒出生體重為1850公克，PCR採檢陰性，但因為早產兒，狀況尚不穩定，醫護密切觀察中。

高雄榮總表示，繼2週前順利生產的首例確診產婦，這是高榮第2次有確診產婦生子，讓醫護人員增添不少信心。時逢5月12日國際護師節，院長林曜祥肯定跨團隊醫護同仁的合作，也向站在第一線的防疫天使致敬，感謝護理師在醫療工作中勇敢、無懼的付出與貢獻。（編輯：黃世雅）1110512