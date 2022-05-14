7-11收款系統當機 店員敲計算機結帳彷彿柑仔店

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統一超商收款系統13日深夜起當機，直到14日凌晨未恢復，店員只能按計算機統計商品金額收現金（圖），現代24小時超商彷彿成為古早味「柑仔店」。（民眾提供）中央社記者蕭博陽台中傳真111年5月14日

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（中央社記者蕭博陽台中市14日電）統一超商收款系統昨天深夜起當機，直到今天凌晨未恢復，店員只能按計算機統計商品金額收現金，由於平時依賴系統，還要去貨架看價格，現代24小時超商彷彿成古早「柑仔店」。

全台7-ELEVEN統一超商收款系統昨天晚間約10時40分起大當機，消費者僅能付現金、拿不到發票，需憑收據待系統恢復正常後補拿發票，有店員直呼「超扯、從沒遇過」。對此，統一超商回應，部分門市內部作業系統維運，造成暫時不便，已積極處理，門市營運正常。

中央社記者實地走訪台中某門市，截至今天凌晨0時30分，系統尚未恢復，由於不能刷商品條碼，店員只能按計算機統計商品總額，彷彿回到古早「柑仔店」時代，店員無奈笑著說，由於太依賴結帳系統，許多無標價商品她不清楚價格，只能趕緊跑去貨架看價格。

台中某門市一名店員說，公司通知全台當機，獲知需以臨時收據逐筆登錄販賣明細、金額，並區分應稅、免稅，待收銀機恢復正常，再依登錄明細輸入收銀機開立發票，待顧客憑臨時收據領回；她聯繫台南市、台北市同業，獲知都有同樣狀況，推測當機應為全台事件。

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由於部分消費者到超商消費習慣行動支付，收款系統當機導致無法刷商品條碼，進而無法用行動支付，有消費者未帶現金，只好放下商品離去；記者實測，少數商品如杯裝啤酒、現烤地瓜，仍能使用台灣Pay結帳並將發票存入手機載具，其餘需刷條碼商品則無法使用。

一家統一超商門市透過通訊群組向顧客表示，各位朋友不好意思，「全國小七門市收銀機大當機」，如需繳代收、寄件、取件，暫時無法取貨、寄件、繳費，非常抱歉，公司正處理，如需一般購物，目前只收現金，門市仍可購物，待系統恢復憑收據換發票。1110514