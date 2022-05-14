更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

今年首波梅雨到 經濟部成立應變小組二級開設

2022/5/14 10:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）滯留鋒面徘徊，降雨範圍擴及全台，經濟部水利署今天表示，因應降雨逐漸顯著，已於上午9時成立經濟部應變小組二級開設，將加強警戒，並持續密切監控水情。

中央氣象局指出，今天受到滯留鋒面影響，各地天氣相當不穩定，易發生短延時強降雨；氣溫方面，由於東北季風伴隨降雨影響，各地天氣較濕涼。氣象專家吳德榮表示，今天起到16日滯留鋒面徘徊，降雨範圍擴及全台，預計17日各地天氣才會明顯好轉。

水利署透過新聞稿表示，面對今年首波梅雨鋒面，經濟部與水利署已召開數次會議，確認抽水站、抽水機、水門的運作情況，完成水利建造物安全檢查及濁度應變整備，以及在建工程及重點防汛工程整備，也請各縣市政府所管轄的滯洪池，提前放空以預留滯洪空間，並在可能致災地區，超前部署移動式抽水機。

水利署並要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化；水資源局細緻調控水量，充分運用水資源；因應原水濁度異常，已備妥應變機制，加強監測警戒，與各供水單位利用調度備援系統，共同維持供水穩定。

水利署呼籲民眾，撥空清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。（編輯：郭無患）1110514

延伸閱讀
首波梅雨將至 經濟部要求監測水情防範致災性降雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族