今年首波梅雨到 經濟部成立應變小組二級開設

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（中央社記者曾智怡台北14日電）滯留鋒面徘徊，降雨範圍擴及全台，經濟部水利署今天表示，因應降雨逐漸顯著，已於上午9時成立經濟部應變小組二級開設，將加強警戒，並持續密切監控水情。

中央氣象局指出，今天受到滯留鋒面影響，各地天氣相當不穩定，易發生短延時強降雨；氣溫方面，由於東北季風伴隨降雨影響，各地天氣較濕涼。氣象專家吳德榮表示，今天起到16日滯留鋒面徘徊，降雨範圍擴及全台，預計17日各地天氣才會明顯好轉。

水利署透過新聞稿表示，面對今年首波梅雨鋒面，經濟部與水利署已召開數次會議，確認抽水站、抽水機、水門的運作情況，完成水利建造物安全檢查及濁度應變整備，以及在建工程及重點防汛工程整備，也請各縣市政府所管轄的滯洪池，提前放空以預留滯洪空間，並在可能致災地區，超前部署移動式抽水機。

水利署並要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化；水資源局細緻調控水量，充分運用水資源；因應原水濁度異常，已備妥應變機制，加強監測警戒，與各供水單位利用調度備援系統，共同維持供水穩定。

水利署呼籲民眾，撥空清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。（編輯：郭無患）1110514