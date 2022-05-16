中正紀念堂車來速5/17啟動 4線道運作估每日採檢1200人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中正紀念堂車來速篩檢站16日試營運，17日正式啟用，此站設置4線各5公尺的車道，其中一線為台北榮總設計的「高乘載車道」，專門給兒童或3人以上要採檢的車輛使用，配置兒科醫師，可以從車輛兩面同時採檢。圖為16日下午自由廣場上已擺滿紅色交通錐。中央社記者趙世勳攝 111年5月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長柯文哲表示，北市今天新增9274例COVID-19本土病例，而給快篩陽性民眾的急門診量能應該夠，但爽約率太高，呼籲若是不能去篩檢就取消預約，不要約了人沒到。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，北市新增9274例，2230床專責病床中還有566個空位，現在住院人數還是大於出院人數，要等兩者數字相近才表示疫情高峰到來。

柯文哲表示，現在開給快篩陽性民眾的防疫急門診，每日量能破萬，但爽約率實在太高，「看了都氣死了」，尤其專給12歲以下兒童的北市聯醫婦幼院區親子急門診，高達49%的民眾預約了沒來，仁愛院區、木柵車來速也有42%民眾放鴿子。

柯文哲呼籲，資源寶貴，請民眾記得預約、若無法前去記得取消，不要預約了卻沒來篩檢，浪費人力物力，「一開始用拜託的，再來我就真的要記身分證字號了」。

柯文哲表示，除了持續開設防疫急門診、監看各醫院空床數及中重症人數以外，防疫專責旅館也加開中，今天就開了1100多床。

此外北市衛生局發新聞稿指出，台大醫院於台大醫學院體育館設置防疫急門診，17日試營運，18日正式啟用，上午9時至中午12時、下午1時30分至4時30分服務，預估每日服務800人次，規劃入口為徐州路，採二線採檢，後由林森南路離開。

中正紀念堂防疫急門診，則是17日正式啟動，服務時間自上午8時至下午8時，預估每日服務1200人次，民眾可開車由愛國東路自大孝門進入，現場規劃4線車道同時採檢，後由中山南路駛離。

衛生局並表示，北市2處中型接種站台北車站、捷運松山站，今天至22日止，加開莫德納及AZ疫苗現場掛號， 台北車站每日下午1時至4時、現場有400個莫德納名額，22日有100名現場AZ名額。

捷運松山站則是每日下午2時至5時，16日現場50名、17日至19日現場200名、22日現場150名莫德納疫苗。（編輯：李錫璋）1110516

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）