診所協助居家照護確診者 北市12行政區全上線

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，診所協助區級關懷中心居家照護確診者，包含視訊診療、送藥等，今天12行政區全上線，民眾的需求會由里分配給責任醫療院所。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊由於確診，在家視訊參與。

黃珊珊表示，之前成立區級關懷中心為居家照護者服務，10日與醫師公會合作在北投、中山、萬華、文山4區試辦診所協助區級中心居家照護，今天12個行政區都上線。

黃珊珊指出，確診者在家裡若需要健康評估、遠距照護諮詢、通訊診療、送藥等，會由里分配給責任診所協助，有些行政區雖然配合的診所比較少，但鄰近區的診所會一起媒合，共計超過百家診所合作。

而在疫苗施打方面，副市長蔡炳坤表示，北市第12期疫苗接種明天上午9時起可預約，連同預約系統及各醫院門診共有9萬5992個名額，兒童莫德納則有6100多個名額。

在65歲以上長者的第4劑方面，除了預約平台及醫院門診，還有民政系統關懷媒合施打；長照機構則由衛生局與社會局安排機動隊到機構施打。

此外，BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑今天上午抵台，蔡炳坤表示，將按照中央時程將注意事項及意願書發給家長，之後規劃接種，同樣有到校接種、醫院門診、北市預約平台3種模式可選。（編輯：李錫璋）1110516