路線必要性爭議未釐清 國道7號高雄段環評案再審

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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署今天進行國道7號高雄路段環評案初審，雖然交通部、高雄市政府都建議送大會審查，但環委認為路線必要性仍存在爭議，若直接送大會「對不起自己良心」，仍建議補正再審。

行政院環境保護署今天召開「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議。

開發單位交通部高速公路局表示，計畫路線自小港區南星路往南跨越省道台17線後，於林園區駱駝山南緣向西北行，續接省道台17線與其共線後往北經臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松，於仁武銜接國道10號止；主線長約23公里。

反現行國道7號高雄路段計畫自救會發布聲明稿表示，現行規劃路線不但無法紓解國道1號及高雄端交通，更加惡化鼎金、仁武、五甲系統交流道及沿線路網運輸效益。

自救會指出，不該無視建議「國道7號高屏溪西側案」的路線替代方案，可強化南台灣防災、減災及國家安全應變戰略思維，可作為因應林園、大寮石化園區、複合型災害及國家安全危急事件時，人民緊急避難撤離逃生與救援的路線。

高公局表示，高屏溪西側替代方案，路線跨越台88線，東側臨高屏溪，西側臨大發工業區，無法布設台88系統交流道，路網整合效益較差；路線大幅增長，台17線路段又與小港林園捷運線共用路廊且管線多，現況環境較複雜，下構施工困難度較高。

交通部、高雄市政府在閉門會議中強調，交通衝擊部分在交通部運輸研究所已有相關專業評估，此路線確實有必要性，強烈建議環評委員能將本案提送大會審查。

環評委員認為，開發單位應就路線必要性、如何達到預設目標再加強說明，並充分與民眾溝通，這都是本案的爭議點，至今已10餘年仍未能講清楚，今天就貿然送大會「對不起自己的良心」。

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環委提到，為避免交通部為主管機關、又是開發單位，因此在下次初審會議增列1名具交通專長的專家學者，協助釐清爭議；另外要求開發單位補充生態監測計畫，且路線行經如鳳鼻頭海岸原生種陸蟹、過境猛禽棲地等特殊生態系，應強化影響減輕措施。

本案於民國101年由交通部轉送環保署審查，102年8月環境影響評估審查委員會242次會議，決議應繼續第二階段環境影響評估，爾後歷經22次範疇界定會議後，於110年11月、今年1月分別召開2次初審會議。本次會議歷時近4小時，最後仍為補充修正後再審。（編輯：張雅淨）1110516