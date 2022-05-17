和泰車代理純電SUV續航逾600公里 配貨量僅300輛

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）和泰汽車代理TOYOTA首款全新純電休旅車bZ4X今天發表上市，採單一車型設定，首波配貨量僅300輛，明天開放在線上APP預購。

和泰汽車今天舉行bZ4X新車上市發表會，bZ4X是TOYOTA 使用與Subaru合作的e-TNGA電動車底盤所製造第一輛中型純電SUV，擁有626公里純電續航里程，常態充電至80%需約30分鐘。

和泰車總經理蘇純興表示，TOYOTA全新純電子品牌TOYOTA bZ，命名取自beyond Zero第一個字母b及Z，希望帶給消費者「超越零碳排放」的全新價值。

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蘇純興表示，此次較特別的是將推出全新販賣模式，特別開發「TOTOTA 智慧購」全新APP，在線上完成預選，並支付完訂金後才擁有預購權；將自18日上午9時開放線上訂車，首波僅爭取到300輛。

在充電網絡部分，蘇純興指出，bZ4X適用全台超過1000個公共充電站點， TOYOTA將積極布局環台電能生活圈，除了在TOYOTA全台經銷商據點委由士林電機建置了逾80個充電站外，也與電網營運商EVALUE策略合作，提供總計超過150個快、慢充充電站。（編輯：張良知）1110517