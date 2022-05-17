首波梅雨滯留鋒降雨3天 合歡山累積620毫米最多

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局統計，14日起3天受今年首波梅雨滯留鋒影響，累積雨量以合歡山620毫米最多，平地則以新北市富貴角372毫米最多；明天起3天愈來愈熱，高溫有機會達攝氏30度；21日鋒面影響，氣溫略降。

根據中央氣象局統計，14日至16日受到今年首波梅雨滯留鋒面影響，全台有雨，這3天累積雨量以合歡山（花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界）620毫米最多，其次為南投縣仁愛鄉531.5毫米、台中市雪嶺462毫米；平地累積雨量則以新北市富貴角372毫米最多。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天偏東北風，降雨以迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫陣雨為主，其他地區多雲到晴，山區午後有局部短暫雷陣雨。

趙竑指出，19日南方水氣北移，南部平地午後也會有局部短暫雷陣雨；20日水氣增加，主要降雨以南部、東南部短暫陣雨或雷雨為主，其他地區則是局部短暫雨。

趙竑說，21日之後大致受鋒面影響，21、22日降雨以基隆北海岸、西半部較明顯，整天都會有短暫陣雨或雷雨；23日偏東北風，降雨地區轉以北部、東半部為主有短暫陣雨，其他地區則是局部短暫陣雨；24日轉偏南風，雨區又轉為東半部、南部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是午後短暫雨。

溫度方面，趙竑表示，20日之前，各地氣溫持續回升，預計最高溫約28、29度，局部地區可能達30度以上；明天清晨低溫約19、20度，之後回升至23度左右。

趙竑提到，21日起水氣增加，高溫稍微下降至約25、26度，低溫部分則略降至約20到22度。

趙竑提醒，西半部19日、馬祖20日的夜晚清晨易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110517