高雄市高中以下學校、幼兒園 5/23起3天採遠距教學

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高雄市政府宣布，高中以下學校、幼兒園23日至25日改採居家遠距教學，補習班等則於21日至25日實施。（高雄市政府提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市政府今天宣布，高雄市高中以下學校、幼兒園23日至25日改採居家遠距教學，補習班等則於21日至25日實施。另在暑假前，高中及國中小學，可由校方自行評估改採居家線上學習。

高市府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，市長陳其邁、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中及衛生局簡任技正潘炤穎等人出席。

謝文斌表示，高雄市高中以下學校及幼兒園於23日至25日暫停實體課程，改採居家遠距教學，補習班、課照中心則於21日至25日採居家遠距教學。但家長如無法照顧孩子，學校、幼兒園及課照中心仍須提供基本照顧服務。

此外，高中及國中小學在暑假前，各校可自行評估以全年級或班級為單位改採居家線上學習，實施起始日期也由學校自主決定。國小各校可自行調整畢業考和施打疫苗的日期，另26日起施打輝瑞兒童疫苗，市府已開始發送接種意願調查書。

潘炤穎說，扣除境外移入、重複通報等個案，高雄今天新增6714例本土確診個案，隔離期間陰轉陽1081例，外縣市旅遊史152例，特定娛樂場所48例、密切接觸者5179例、新案疫調中254例。

潘炤穎並指，密切接觸者中又以同住親友2144例最多，風險較高；另海軍官校目前約180人確診，匡列密切接觸者70人。高雄市目前有約150條相關防疫專線，除衛生所外，其他專線多可24小時專人接聽。

陳其邁表示，建議中央再將居隔單簡化，有時個案工作地、居住地等都不同，行政查核上較耗費時間，希望居隔單簡化後，可不用填地點等資訊，即快速核發。

陳其邁也說，有呼吸道症狀不一定是感染COVID-19，目前因症狀就診者中，約23%是COVID-19患者，另77%是一般感冒或腸病毒等其他疾病。而由於老人中重症機率高，他也提醒家中有老人，回家最好戴口罩，且不要共餐。（編輯：謝雅竹）1110518