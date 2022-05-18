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南方雲系19日北移轉有雨 21日起鋒面影響5天

2022/5/18 17:58（5/18 18:30 更新）
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氣象局表示，21日至25日受滯留鋒影響，需防大雨。圖為民眾在台北市信義區周邊百貨購物，撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
氣象局表示，21日至25日受滯留鋒影響，需防大雨。圖為民眾在台北市信義區周邊百貨購物，撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天表示，明天、20日南方雲系北移，雨區以東半部、南部為主，範圍逐日漸增；21日至25日受滯留鋒影響，需防大雨，前3天全台有雨，後2天雨區以東半部、南部為主。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天南方雲系北移，東半部降雨明顯，有局部較大雨勢發生的機會；南部、其他各地山區整天也會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多。

張承傳提到，20日南方雲系水氣更多，除了南部、東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨。

張承傳表示，21日起至25日受到滯留鋒面影響，這段期間鋒面有點南北移動的情況，因此降雨區域也略有不同，但都有大雨發生的機會。21至23日全天各地易有短暫陣雨或雷雨；24、25日在東半部、南部仍然有短暫陣雨或雷雨，中部以北則是偏午後短暫雷陣雨的天氣。

氣溫方面，張承傳說，明天起各地又會再回溫，低溫約攝氏21至23度；明天白天西半部高溫約28、29度，東半部則是26度左右；在鋒面影響期間，由於冷空氣不強，僅高溫稍微下降，北部約23至26度、中南部則在27度左右。

張承傳提醒，明天西半部夜晚清晨有霧或低雲，20日則是西半部及馬祖易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：謝雅竹）1110518

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