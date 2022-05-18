加拿大駐台代表拜會黃偉哲 交流國際教育

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（中央社記者張榮祥台南18日電）加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹，今天拜會台南市長黃偉哲，交流國際教育課題，黃偉哲當場致贈以奈米技術噴染加拿大國旗的蘭花，象徵台加友誼長存，讓芮喬丹印象深刻。

台南市政府發布新聞稿指出，芮喬丹（Jordan Reeves）今天拜會黃偉哲，黃偉哲則對加拿大聲援及支持台灣參與各項國際組織表示感謝。

黃偉哲說，台南盛產優質農產品，台灣國際蘭展和國際芒果節展示台南農業實力；市府近年來積極推行雙語教育，協助學生和國際接軌，期盼未來深化國際教育，搭起台加兩國友誼橋梁。

黃偉哲表示，目前，台南德光中學、興國高中，已和加拿大簽署雙聯學制備忘錄，日後若擴大合作範圍，將提供學生更多元教育選項。

芮喬丹說，目前加拿大在台灣已有30個教育合作計畫，且和許多縣市、學校簽署合作備忘錄，他期盼類似合作模式適用於台南。

芮喬丹表示，加拿大已和外交部、教育部合作，未來將提供師資培訓、雙語課程設計方面的協助，台灣高中生也將享有更多線上、實體英文授課或前往加拿大交流的機會。

芮喬丹2018年夏天抵台，多次南下到台南，曾選定台南作為「加台創新交流年」的揭幕城市；今年9月加拿大也將和台南市美術館合作舉辦原住民藝文活動，呈現台加原住民藝術文化。（編輯：陳仁華）1110518