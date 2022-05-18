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快篩試劑6/44

不只北北基桃 全家中南部門市開賣亞培快篩

2022/5/18 21:24（5/18 21:28 更新）
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（中央社記者曾智怡台北18日電）國內疫情嚴峻，快篩需求居高不下，政府協調超商、超市等8大通路販售快篩，範圍以北北基桃為主。全家今天表示，中南部店舖即日起、每天上午10時同步開賣政府提供的亞培快篩，方便急用民眾就近購買。

為滿足民眾龐大快篩試劑需求，政府協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，販售亞培家用快篩試劑，每人限購1劑、180元，並會每天補貨。

8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路，販售範圍為疫情發展較快的北北基桃地區。

全家今天表示，除了北北基桃店舖外，中南部地區店舖即日起每天上午10時起，同步開賣政府提供的亞培抗原自我測試快篩（單入），每店每日舖貨100組，售價180元，每人每日限買一組，方便有急需的民眾就近購買。

另外，為方便消費者購買快篩試劑，全家表示，已將政府供應的亞培抗原自我測試快篩放入App防疫地圖，民眾可透過防疫地圖查詢數量， 防疫地圖每半小時更新一次，實際供貨數量仍以店舖現場銷售狀況為主。（編輯：趙蔚蘭）1110518

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