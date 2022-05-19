台鐵端午若不加班 王國材：應變精緻化盼備而不用

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台灣鐵路工會發起的端午節不加班活動，目前已有超過9成員工連署。交通部長王國材19日說，先前因應5月1日台鐵不加班應變計畫已精緻化，盼備而不用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣鐵路工會發起的端午節不加班活動，目前已有超過9成員工連署。交通部長王國材今天說，先前因應5月1日台鐵不加班應變計畫已精緻化，盼備而不用，將持續與工會溝通。

台鐵昨天與台灣鐵路工會（企業工會）協商台鐵公司化，從下午3時到深夜仍未完全達成共識，目前台鐵工會端午節不加班的機率仍非常高。

王國材今天應邀到立法院，報告汽車燃料使用費徵收相關報告，會議開始前接受媒體聯訪，談到台鐵工會端午節可能不加班問題時表示，5月1日勞動節因應台鐵不加班應變計畫已精緻化，但希望能備而不用，交通部與台鐵會持續與工會溝通。

針對昨天台鐵與工會的協商，王國材認為雖未完全達成共識，但往正向走，有進展，其中工會希望基層員工參與董事會的安全委員會部分，他很贊成，因為基員工是在第一線，對安全更能掌握。

另立法院審議中的台鐵公司化條例草案若通過，仍有16項子法待研擬，台鐵工會要求要參與討論，王國材認為，因涉及勞動條件改變，將交由台鐵與工會協商。

台鐵工會關心的公司化後資產配置，交通部原本希望部分不要留在台鐵，可由政府幫忙分攤折舊與維修，但工會仍希望留下所有資產，王國材表示會尊重台鐵與工會協商的結果。

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有關員工權益部分，台鐵工會提出包括基層人員及關鍵技術人員薪資相對比民間低，另主管加給少，沒有人願意擔任主管的問題，王國材也說會交由台鐵與工會討論，只要工會提出是合理的，交通部都會支持。

王國材與勞動部次長王安邦原本要與台鐵工會公開協商，因王國材家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王國材居家隔離，協商改期。昨天由交通部次長胡湘麟、勞動部官員等人與工會先協商。（編輯：方沛清）1110519