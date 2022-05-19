尼泊爾通報首例非洲豬瘟 亞洲第16國淪陷

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）亞洲非洲豬瘟疫情再起，農委會今天表示，尼泊爾18日已向世界動物衛生組織通報發生首例非洲豬瘟，今天起從尼泊爾入境旅客攜帶豬肉品遭查獲，將裁罰新台幣20萬元。

非洲豬瘟疫情持續在亞洲傳播，非洲豬瘟中央災害應變中心今天發布新聞稿指出，尼泊爾18日已經向世界動物衛生組織（OIE）通報發生首例非洲豬瘟，尼泊爾已成為第16個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家。

應變中心指出，尼泊爾16日確診6例非洲豬瘟疫情，是發生在加德滿都、巴克塔普爾、勒利德布爾等地區的畜牧場，疑似案例合計豬隻1426隻，已有934隻死亡，推測傳播方式為廚餘餵飼。

應變中心表示，因應尼泊爾發生非洲豬瘟疫情，今天起從尼泊爾入境旅客若違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，若外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者將移送移民署當場拒絕其入境。

若是以快遞或貨物方式違規輸入豬肉產品，則最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬元以下罰金。

應變中心也提到，尼泊爾是農委會公告的口蹄疫及非洲豬瘟疫區國家，活豬、豬精液及豬肉產品等應施檢疫物從未核准輸入台灣。

應變中心也提醒，面對即將來臨的端午假期，預期輸入貨物數量將顯著攀升，為防止非洲豬瘟病毒經國際郵包寄送豬肉產品傳入，農委會已公告20日起首次查獲收件人未告知親友，要擔輸入人責任罰20萬元，第2次罰100萬元。（編輯：方沛清）1110519