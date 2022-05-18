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非洲豬瘟
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非洲豬瘟1/183

堵非洲豬瘟 5/20起豬肉違規郵包罰收件人20萬元

2022/5/18 20:31（5/18 20:54 更新）
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為防止非洲豬瘟病毒經國際郵包寄送豬肉產品傳入，農委會已公告20日起查獲收件人未告知親友，要擔輸入人責任罰20萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
為防止非洲豬瘟病毒經國際郵包寄送豬肉產品傳入，農委會已公告20日起查獲收件人未告知親友，要擔輸入人責任罰20萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者楊淑閔台北18日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，為防止非洲豬瘟病毒經國際郵包寄送豬肉產品傳入，農委會已公告20日起首次查獲收件人未告知親友，要擔輸入人責任罰20萬元，第2次罰100萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第23次會議，由指揮官、農委會主委陳吉仲主持，針對端午節前邊境各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論，做出以上決策，並發布新聞公布，執法法源依據為「動物傳染病防治條例」第43條第8款。

農委會副主委、應變中心副指揮官黃金城接受中央社記者電話訪問時指出，農委會已公告違規郵包裁罰措施，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第2次（含以上）將處新台幣100萬元，當中的輸入人，經由訪查，若確認寄送的人是收件人的親友，而收件人未善盡告知親友不要寄送豬肉產品來台，就要負起輸入人之責並受罰。

應變中心說明，由於國際郵包寄送豬肉製品入境，傳入非洲豬瘟的風險極高，現行被查獲後會將郵包密封退運，並宣導收件人勿再從國外郵寄豬肉產品至台灣。

應變中心並說，但是近年仍然屢次發現相關郵包意圖闖關入境，110年9月至111年4月，關務署查獲國際郵包違規輸入肉類製品等動物產品計569件（共542.67公斤），來源以中國大陸（含港、澳）最多，其次為泰國、越南、菲律賓，尤其在今年初陸續查獲來自泰國郵包豬肉製品檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，在在顯示有加強管制之必要。（編輯：陳政偉）1110518

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