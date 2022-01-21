非洲豬瘟 陳吉仲：重點查中港澳泰越郵包

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年關將至，高雄日前再度查獲夾帶非洲豬瘟染疫豬肉的包裹，農委會主委陳吉仲（左）21日前往中華郵政高雄郵件處理中心視察。（防檢局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）年關將至，高雄日前再度查獲夾帶非洲豬瘟染疫豬肉的包裹，農委會主委陳吉仲今天視察表示，來自中國、港澳、泰國、越南的郵包列為重點查緝對象。

陳吉仲今天視察中華郵政高雄郵件處理中心，他致詞表示，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經旅客攜帶進入的豬肉製品大幅減少，但郵包夾帶的數量明顯增加，高雄郵件處理中心在2021年就查到86件非洲豬瘟病毒核酸陽性豬肉，比前年增加進170%。

陳吉仲也說，非洲豬瘟與COVID-19不一樣，一旦出現確診個案，台灣就會被列為疫區，影響豬肉出口，且將衝擊國內豬肉產業。因此春節期間已要求邊境郵包、快遞每一件都要經過X光機掃描，加強檢疫犬查緝，避免非洲豬瘟進入國門。

陳吉仲也說，目前來自中國、港澳、泰國、越南的郵包已列為重點查緝對象，而近期來自泰國夾帶有豬肉的郵包中，更有超過5成被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，因此已請勞動部加強對外籍移工宣導，不得訂購、自國外寄送肉製品，否則恐違反就業服務法與動物防檢疫法規。

根據財政部關務署及農委會防檢局資料，繼去年12月15日首次在泰國寄來郵包中的豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，並陸續在去年12月27日、今年1月3日及7日驗出陽性案例。截至今天泰國肉製品已有4次被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，且經基因比對與2019年非洲豬瘟武漢株及HBNH株相似度達100%。

防檢局也透過新聞稿表示，今年1月11日起新增義大利及北馬其頓共和國為高風險國家名單。目前名單計列有中國大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、汶萊、蒙古、東帝汶、印度、波蘭、德國、不丹、多明尼加、海地、立陶宛、義大利及北馬其頓共和國等27個國家地區。（編輯：郭諭儒）1110121