羅一鈞自曝糖尿病史 籲慢性病患別刻意染疫

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疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，和他一樣的糖尿病患或慢性病患，一旦染疫重症風險高，切勿刻意染疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北20日電）民眾確診COVID-19後，3個月內可免被匡列隔離，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，和他一樣的糖尿病患或慢性病患，一旦染疫重症風險高，切勿刻意染疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，各界專家對於透過自然感染獲得免疫力，有不同看法。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，既然無法避免感染Omicron變異株，不如接種疫苗後再自然感染，可獲得「超級免疫」；但台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春則認為不宜宣導自然感染，避免高風險族群染疫後併發重症，仍應力拚防疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，他相信各界對於防疫政策看法還是一致，避免染疫仍是最基本要求，若擔心染疫就要把疫苗打好打滿，打滿3劑疫苗可降低80%以上重症死亡風險，就算染疫也不用太過擔心，但並不是鼓勵自然染疫。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，他身邊也有很多朋友確診，大多是醫療場域工作者，很難避免染疫，但因大多都已接種疫苗、保護力較高，萬一真的染疫也能獲得自然免疫，3個月內都彷彿獲得「無敵星星」，就算同住家人確診也不會再次被匡列隔離。

羅一鈞強調，民眾不用為了自然免疫就故意去感染，尤其像他一樣糖尿病等慢性疾病的患者，更不適合刻意染疫，以免增加併發中重症風險；但如果是生活、工作上不慎染疫，仍有多數都是輕症，呼籲民眾不用擔憂、恐慌，目前確診後都可透過居家隔離看診、領藥，有助把病情控制下來。（編輯：陳政偉）1110520