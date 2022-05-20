停實體課沒營養午餐 學校可發餐券給弱勢生

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（中央社記者陳至中台北20日電）受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，下週（23日起）多數縣市中小學全面停止實體課程。教育部表示，學校可印製餐券，讓弱勢生就近到餐廳、超商領餐，避免因停課餓肚子。

近期台灣每天都有數萬名本土案例，包括台北市、台中市等多個縣市，都宣布23日起中小學全面遠距教學。對弱勢家庭的學生來說，停課不只是無法到校生活，還無法吃到學校午餐，恐嚴重影響家庭經濟。

教育部今天晚間以文字回應中央社記者提問指出，每年編列新台幣21億元經費，專款用於弱勢學生午餐費補助。防疫居家線上學習期間，會請學校加強弱勢生的關懷機制和用餐協助。

依照所處地區、周遭環境不同，學校可採不同的措施照顧弱勢生。教育部舉例，學校可印製餐券，讓學生就近到超商更換餐點；也可直接和社區自助餐業者合作，定時提供餐給學生。

如果學生家中資訊設備不足，一定要到學校學習，學校也可預先調查人數、訂購餐食，必要時也可透過自設廚房供餐。

對於一般學生來說，學校配合縣市全面暫停實體課程期間，沒到校用餐，家長繳交的午餐費用，也可依據依據縣市或學校自訂的收退費規定辦理，避免增加家長負擔。

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另外，全國家長教育志工聯盟（全志盟）理事長吳福濱今天上午接受中央社電訪指出，特教學生線上學習困難重重，希望在縣市全面停課下，仍能允許特教班級實體上課。

教育部表示，如果特教生家長真的無法在家照顧、協助居家學習，可由學校安排人力，讓學生到校學習、照顧及用餐。學生如果難以自行運用資訊設備線上聽課，也可改成學習單的方式。（編輯：陳政偉）1110520