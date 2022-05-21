會考國文累計3321名考生確診 啟用577間2類試場

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（中央社記者許秩維台北21日電）今天是國中教育會考第1天，截至國文科考試，有3321名考生因確診等情況，須改參加補考；國文科考試也啟用577間第2類備用試場，提供居隔等考生應試。

111年國中教育會考訂於5月21、22日舉行，教育部今天下午舉行記者會，說明第3節國文科試務，國文科應到考人數19萬8819人，扣除參加補行考試的人數後，有3113人缺考，到考率98.41%。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，截至國文科考試，有3321名考生因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR採檢或已採檢還未獲結果等情況，須改為參加6月4日、5日參加補考，包含第2節考完後快篩陽性的1名連江縣考生。

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至於第2類備用試場，王延煌指出，國文科考試啟用577間，安置4633名考生（含居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人、現場發燒或呼吸道症狀80人）。

另外，王延煌提到，第1節社會科考試時，台中考區1名考生劇烈嘔吐，經快篩後是陽性，試場也於當節考完後清消，由於該考生家人都確診，由教育局安排防疫巴士協助後續處理；該考生是以居隔身分在第2類備用試場應試，中午未跟他人一起用餐，因此未匡列其他考生。（編輯：陳政偉）1110521