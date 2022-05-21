快篩陽同染疫 金門PCR量能夠以正確診斷為主

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金門縣衛生局長李錫鑫21日在縣府防疫記者會中表示，金門縣檢驗量能充足，同時考量PCR檢測精確度較快篩試劑高，因此，在檢驗量能未達一定壓力前，金門現階段仍以朝正確診斷為主要原則。中央社記者黃慧敏攝 111年5月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣衛生局長李錫鑫今天表示，目前檢驗量能充足，在考量PCR檢測精確度較快篩試劑高，且快篩又可能有偽陽性問題，現階段仍以朝正確診斷為主要原則。

李錫鑫和身兼金門縣流行疫情指揮中心執行長的縣府秘書長陳祥麟下午共同出席防疫記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況。

李錫鑫說，快篩陽經醫師視訊診療後視同確診，原適用對象僅限居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，以及65歲（含）以上長者。中央疫情指揮中心宣布23日起納入離島居民適用，並增加快篩試劑實名制配送量。

李錫鑫表示，中央這項決定在解決PCR量能不足問題，目前金門縣檢驗量能充足，低於50%（上限700支）；同時考量PCR精確度較快篩試劑高，快篩試劑又可能有偽陽性問題；因此，在檢驗量能未達一定壓力前，現階段仍以朝正確診斷為原則。

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衛生局說明，快篩陽性急診部分，分別在金門醫院牙科側採檢（週一至週日下午1時30分至4時），以及金醫急診側（週一至日全時段）進行PCR檢測或開立一般藥物。警光會館仍維持週一至週日上午10時至下午2時進行PCR採檢。

縣府表示，金門縣今天新增112例確診，確診累計1252例，目前收治中53例，無症狀或輕症45例、中症2例、重症6例。今天舉行的國中教育會考，有15人缺考，其中確診的12人將參加6月4、5日補考；14名居隔考生則在第二試場應試。（編輯：孫承武）1110521