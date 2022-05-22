親善大使導覽、攝製基地開放 帶甄試考生認識世新

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（中央社記者許秩維台北22日電）世新大學於昨、今2天舉行大學申請入學甄試，校園內廣設服務點，由親善大使提供導覽服務，更開放智能攝製基地參觀，展現世新優質的設備環境。

世新大學今天發布新聞稿指出，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，但校方於5月21日、22日辦理「甄愛世新」活動，仍超過2000多名學生到校參加大學申請入學甄試。

世新大學校方提到，「甄愛世新」活動已連續舉辦13年，每年校園親善大使都會在現場介紹、引導；學校去年啟用470坪的智能攝製基地，是國內傳播科系中最新穎的實作場域，這2天甄試也特別開放參觀，由專任教師導覽，讓來訪的考生與家長感受到學校世新的用心。

來自新店高中的考生俞丞霖透露，世新圖文傳播暨出版系是他的最愛，自己對拍照及攝影很有興趣，本身也有在學美術，想把2項技能融合在一起，在參觀完攝製基地後，更深受震撼，也加深想就讀世新大學的意願。

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來自新竹縣六家高中的汪子渝則說，自己從小就對遊戲抱持濃厚興趣，且擅長剪輯，國中便開始自學並參加多媒體創作社團，期待能就讀世新大學數位多媒體設計學系遊戲組，完成畢業後開小型工作室的夢想。

世新大學副校長陳清河連續2天前往各系面試休息區為考生加油。他表示，今年甄試雖遇上疫情高峰，但參與面試的學生仍相當踴躍，實際面試的方式也相對公平，還能讓家長親眼看到校園裡優質的設備環境。（編輯：張芷瑄）1110522