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柯文哲快篩陽性 赴聯醫仁愛院區PCR
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重點發展9/233

柯文哲喉嚨不適快篩陽性 赴醫院PCR後自行隔離

2022/5/22 12:41（5/22 12:57 更新）
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台北市長柯文哲22日自行快篩呈現陽性，已赴聯合醫院仁愛院區PCR採檢。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲22日自行快篩呈現陽性，已赴聯合醫院仁愛院區PCR採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天表示，他因為咳嗽、喉嚨不適，自行快篩後呈現陽性，已赴聯合醫院PCR採檢，目前正在家中自行隔離，等待結果。

台北市政府繼副市長黃珊珊確診後，柯文哲今天透過臉書表示，他上午因為咳嗽、喉嚨有些不適，主動做了快篩，結果是陽性，已經透過掛號系統，預約聯合醫院仁愛院區的防疫急門診，目前正在等待PCR結果。

柯文哲說，他的狀況還好，市政工作不會受到影響，一切如常，只是要小心不能傳染給在聯醫婦幼院區工作的妻子陳佩琪，因為還有很多醫療與防疫的工作需要她，他們會萬事小心，請大家不用擔心。

台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲目前在家自行隔離，靜待PCR結果。

黃珊珊19日解除隔離後便立即與柯文哲一同前往中正紀念堂車來速篩檢站視察，柯文哲今天證實快篩陽性後，黃珊珊辦公室臨時發出採訪通知，將代柯文哲前往松山機場篩檢站視察並受訪。（編輯：李亨山）1110522

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